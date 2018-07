Em crise e ameaçada, Lusa contrata o técnico Silas para Série B

A Portuguesa já tem um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Menos de 24 horas após a saída de Marcelo Veiga, a diretoria do clube fechou a contratação do técnico Silas. A expectativa é de que o novo comandante seja apresentado ainda nesta quinta-feira ao elenco.

Com passagens por São Paulo, Sporting-POR, Sampdoria-ITA, Internacional, Vasco e seleção brasileira como jogador, Silas ainda tenta se consolidar na nova carreira. Como treinador, ele já dirigiu Fortaleza, Avaí, Grêmio, Flamengo, Al-Arabi (Catar), Al-Gharafa (Catar), Náutico e América-MG, de onde saiu no início deste ano.

O novo comandante lusitano terá muito trabalho pela frente. Afinal, o time conta com um elenco modesto e convive com os atrasos salariais. Para piorar, a equipe ocupa a 18.ª posição na tabela, com apenas 12 pontos em 14 partidas disputadas e pode terminar a rodada na penúltima colocação.