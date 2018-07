Em crise e perto da queda, Avaí joga contra o São Paulo Em crise técnica, administrativa e financeira, o Avaí enfrenta o São Paulo neste sábado, às 19 horas, no Morumbi, condicionado exclusivamente à vitória para respirar na zona de rebaixamento. O time que ocupa a 19.ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro - permanece nas últimas quatro posições desde o início da competição - rompeu com a parceira (LA Sports) na última semana e, como se não bastasse, a folha de pagamento dos jogadores está atrasada.