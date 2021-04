Em crise, e sem técnico, Santos tem pedreira contra o Boca na Libertadores

Pedido de demissão do treinador, pressão pela derrota na estreia da Libertadores e ainda por cima um confronto fora de casa contra um rival que é o favorito da chave. É esse o cenário que o Santos vai ter de enfrentar no jogo desta terça-feira (27), às 21h30, diante do Boca Juniors, no estádio La Bombonera, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Para tornar o clima ainda mais tenso, a equipe da Vila Belmiro ainda vem de um revés em casa para o Corinthians e já vê sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi 2021 ameaçada.

Surpreendida pela saída do técnico Ariel Holan (pediu demissão após torcedores soltarem rojões sob forma de protesto pela derrota para o Corinthians), a diretoria teve de agir rápido para tentar dar algum tipo de respaldo aos jogadores que vão atuar na Argentina. Mesmo com o ex-treinador se colocando à disposição para comandar a equipe nesta terça, a cúpula do clube optou por seu total desligamento. Agora, cabe ao auxiliar Marcelo Fernandes, trabalhar a parte psicológica da equipe para buscar uma reabilitação no torneio sul-americano.

A partida é válida pela segunda rodada, mas a situação do Santos já é preocupante por dois motivos: o primeiro é por ter perdido um confronto como mandante. E o outro é ter de se reabilitar com um elenco fragilizado. Lanterna do Grupo C, um outro resultado negativo pode complicar ainda mais a classificação às oitavas de final do campeonato.

Nos 12 jogos que comandou o Santos, Ariel Holán teve um aproveitamento de 41,6%. E diante de um panorama totalmente desfavorável, um empate fora de seus domínios já é encarado como um bom resultado. Apesar da situação inesperada, o presidente Andrés Rueda disse que o time tem mecanismos para superar esse momento delicado. “Nesse sentido, nós temos uma condição boa, que é uma comissão permanente, e ela existe para absorver o conteúdo dos treinadores que passam pelo clube justamente para entrar nessas horas”, afirmou o mandatário.

Ex-zagueiro do Santos, Marcelo Fernandes foi contratado como auxiliar no final do ano passado e permaneceu no cargo com a chegada do treinador argentino. A função de comandante não é novidade para Fernandes. Em 2015, ele conquistou o Campeonato Paulista pelo clube mesmo trabalhando como interino.

Profundo conhecedor do elenco, Fernandes tenta agora acertar a equipe para surpreender o Boca Juniors e pontuar fora de casa. O time deve ser quase o mesmo que perdeu para o Barcelona na Vila Belmiro, mas o novo treinador vai deixar para definir o time apenas momentos antes do duelo.

Já o técnico Miguel Ángel Russo não deve contar com Más pelo lado esquerdo da defesa. Ele está com desconforto muscular e não participou integralmente dos últimos trabalhos. A opção deve ser a utilização de Sandez no setor para compor a defesa. A ordem no time argentino é pressionar desde o início para conseguir a sua segunda vitória na competição e, assim, ficar numa posição mais tranquila na classificação.

O Boca Juniors tem os mesmos três pontos do Barcelona do Equador, que lidera o Grupo C nos critérios de desempate. O The Strongest também perdeu na estreia e não pontuou no torneio.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X SANTOS

BOCA JUNIORS - Rossi; Bufarini, Lopez, Izquierdo e Sandez; Almendra, Varella, Medina e Soldano; Villa e Obando. Técnico: Miguel Ángel Russo.

SANTOS - João Paulo; Madson, Kayky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Lucas Lourenço e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge. Técnico: Marcelo Fernandes (interino)

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - La Bombonera

TRANSMISSÃO - FOX Sports