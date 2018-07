Em crise financeira, Vasco acerta mais um patrocínio no uniforme RIO - Tentando contornar a crise financeira que vive, o Vasco anunciou nesta segunda-feira acordo para um quarto patrocínio no uniforme. Depois da Eletrobrás, da TIM e do Grupo Brasil Foodservice Group (BFG), o clube acertou com a Mondelez Brasil para estampar a marca de refrescos Fresh.