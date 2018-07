Em crise, Guarani aposta em jogadores veteranos

Um dos ídolos recentes do Guarani, Fumagalli volta ao Brinco de Ouro depois de 10 anos. E o jogador espera repetir o sucesso que fez no clube entre 2000 e 2001. "Foi uma grande fase na minha carreira. Estou voltando hoje e feliz por voltar a casa. Espero ajudar esta nova fase do Guarani", comentou.

Com as contratações dos veteranos, a diretoria do Guarani diminui um pouco a desconfiança da torcida. Sem recursos para conseguir grandes reforços e com cinco meses de salários atrasados, o clube encontra dificuldades para montar seu elenco para 2012.

Assim, faltando menos de um mês para o início do Campeonato Paulista, o técnico Vadão conta com apenas nove jogadores confirmados no elenco. Além de André Leone, Wellington Monteiro e Fumagalli, o clube contratou o lateral-direito Cláudio Allax e o atacante Ronaldo.

Fora as contratações, o Guarani já contava com as permanências do goleiro Wéverton, do lateral Bruno Peres e dos zagueiros Neto e Éwerton Páscoa. Também há uma promessa de que o volante Leandro Carvalho, o meia Renato Ribeiro e o atacante Fabinho irão continuar no Brinco de Ouro, mas isso dependerá do pagamento dos cinco meses de salários atrasados.