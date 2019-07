Em crise, Guarani contrata lateral Thallyson e experiente meia Marquinhos

Alvo da insatisfação da torcida por conta da péssima campanha realizada até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Guarani acertou as contratações do lateral-esquerdo Thallyson e do atacante Marquinhos.

Como é de praxe, o clube só oficializa as contratações após a assinatura do contrato, mas ambos já estão acertados com o time, restando apenas a realização dos exames médicos. Marquinhos, inclusive, desembarcou em Campinas nesta quarta-feira.

Mais conhecido do que o seu futuro companheiro de equipe, Marquinhos tem 29 anos e estava sem clube desde que deixou o América-MG, no final do ano passado. Campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2014, o atacante revelado pelo Vitória passou ainda por Palmeiras, Flamengo, Internacional e Sport.

Por causa da contusão de Armero, o Guarani foi ao mercado em busca de um lateral-esquerdo e contratou Thallyson, que tem 27 anos e também estava sem clube depois de ter deixado o Sint-Truiden, da Bélgica. Revelado pelo ASA, o jogador defendeu ainda Flamengo, Fortaleza, Ferroviária, Ceará, Red Bull Brasil, Vitória e Novorizontino.

Semana turbulenta

Os últimos dias foram marcados por momentos de tensão envolvendo o presidente do Guarani, Palmeron Mendes Filho, e o zagueiro Ferreira. O mandatário teve seu escritório de advocacia pichado com ameaças de morte, enquanto o jogador discutiu com um torcedor em frente ao estádio Brinco de Ouro da Princesa e precisou ser contido pelo segurança do clube.

Sem ganhar há mais de dois meses, o Guarani está na zona de rebaixamento da Série B, em 18º lugar, com cinco pontos, e volta a campo no sábado, contra o Botafogo-SP, às 19 horas, em Ribeirão Preto, pela décima rodada da competição.