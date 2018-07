Em crise humanitária, Síria faz 6 a 0 e lidera grupo nas Eliminatórias

Em um momento em que está em destaque nos noticiários internacionais por conta dos refugiados que chegam à Europa, a Síria vive uma fase histórica no futebol. Nesta terça-feira, a seleção síria goleou o Camboja por 6 a 0, fora de casa, e manteve a liderança do Grupo E das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2018, à frente do Japão.

A equipe, que nunca disputou um Mundial e só tem sete vitórias na história da Copa da Ásia, até agora só venceu nas Eliminatórias. Fez 6 a 0 no Afeganistão, fora de casa, ganhou de Cingapura por 1 a 0 como mandante (o jogo aconteceu em Omã) e agora goleou o Camboja.

O favorito da chave, entretanto, é o Japão, que nesta terça-feira também fez 6 a 0 no Afeganistão, como visitante em Teerã, no Irã. Kagawa, do Borussia Dortmund, e Okazaki, do Leicester City, fizeram dois gols cada. Honda, do Milan, também deixou o dele.

Os japoneses têm sete pontos porque empataram com Cingapura, em casa, pela primeira rodada. Em outubro, Japão e Síria se enfrentam em Omã, onde os sírios têm mandado seus jogos. Apenas o primeiro colocado de cada grupo e os quatro melhores segundos colocados avançam à próxima fase. Cada chave tem cinco equipes, que jogam em turno e returno.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo D, o Irã, do técnico português Carlos Queiroz, fez 3 a 0 na Índia, fora de casa. Omã e Guam ficaram no 0 a 0. Os três times têm sete pontos, as Guam já fez os quatro jogos do primeiro turno. Irã e Omã disputam a liderança na próxima rodada.

A Austrália também jogou fora de casa, no Tajiquistão, e ganhou por 3 a 0, com direito a dois gols do veterano Tim Cahill. Os australianos têm nove pontos e lideram o Grupo B, seguidos da Jordânia, que tem nove.

No Líbano, a Coreia do Sul repetiu o placar mais comum do dia e fez 3 a 0 nos donos da casa. Os sul-coreanos foram aos mesmos nove pontos que o Kuwait no Grupo G, invictos. Já pelo Grupo C a China bateu as Maldivas por 3 a 0, chegando a sete pontos. O Catar fez 3 a 2 em Hong Kong, fora de casa, e foi a nove. Em todos os casos os líderes se encontram na próxima rodada.