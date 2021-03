Em crise, Liverpool perde do Fulham e bate recorde de derrotas seguidas em casa

O ano de 2021 ainda não começou para o Liverpool nos jogos em Anfield, no qual ainda não venceu. Depois de quase quatro anos de invencibilidade em seu estádio, agora o atual campeão inglês virou saco de pancadas como mandante. Neste domingo, chegou à sexta derrota seguida em casa, ao levar 1 a 0 do Fulham, um recorde negativo histórico.

Outrora mandante forte e amedrontador, o Liverpool não tem nenhuma vitória em casa nesses 66 dias de 2021. Depois de um 0 a 0 com o Manchester United, em 17 de janeiro, viu uma invencibilidade de 1.369 dias chegar ao fim com 1 a 0 para o Burnley.

Porteira aberta... Depois de cair de forma surpreendente, o encanto em Anfield acabou. Foram outras quatro derrotas antes deste domingo: 0 x 1 Brighton, 1 x 4 Manchester City, 0 x 2 Everton e 0 x 1 Chelsea. A promessa era de reabilitação diante do Fulham.

Mas não deu certo e pela primeira vez em sua bela história, o Liverpool soma seis derrotas seguidas como mandante. Ficou 68 jogos sem perder e agora está há sete sem triunfar no seu estádio.

De olho no confronto de volta da Liga dos Campeões, diante do RB Leipzig, terça-feira, novamente em Anfield, o técnico Jürgen Klopp apostou numa equipe mista para enfrentar o Fulham. Nomes como de Fabinho e Sadio Mané ficaram no banco, por exemplo.

O treinador ousou ao descansar titulares importantes e acabou pagando um preço caro. Num vacilo de Mohammed Salah, Lemina fez o gol da vitória dos visitantes.

O Liverpool, que já foi o ponteiro do Campeonato Inglês, agora está em sétimo, estacionado nos 43 pontos, e pode ver o líder Manchester City abrir 25 pontos de vantagem. Além disso, corre o risco cada vez maior de não disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. O Fulham, apesar do triunfo, continua na zona de rebaixamento da Premier League, na 18ª colocação, com 26 pontos.

Também neste domingo, em jogo de dois times que brigam contra o rebaixamento, o vice-lanterna West Bromwich Albion e o Newcastle, 16º colocado e a um ponto da degola, empataram sem gols.