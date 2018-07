Em crise, Náutico junta os cacos para pegar Corinthians Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas oito pontos e 13 derrotas, o Náutico enfrenta o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 19.ª rodada, em uma profunda crise e sem autoconfiança.