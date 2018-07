Em crise no Real Madrid, José Mourinho revela 'semana fantástica'

DUBAI - Sempre polêmico, o técnico José Mourinho ignorou a crise pela qual atravessa no Real Madrid e garantiu ter vivido uma "semana fantástica". No último sábado, o treinador barrou o goleiro Casillas, titular absoluto nos últimos dez anos, na derrota por 3 a 2 diante do Málaga, o que aumentou as críticas sobre seu trabalho.

Os resultados em campo também não são dos melhores, já que, apesar de estar nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa, contra o Manchester United, o Real Madrid é apenas o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 33 pontos, 16 atrás do líder Barcelona. Nada disso, no entanto, parece tirar o sono do treinador.

"Estou acostumado com a pressão. A última semana pode parecer que foi ruim, mas para mim foi fantástica", declarou, durante uma conferência sobre futebol realizada em Dubai, antes de se defender das críticas da imprensa. "A imprensa precisa vender um produto, e às vezes as mentiras são um produto para vender."

O treinador só mudou o tom de brincadeira ao comentar sobre uma possível insatisfação dentro do elenco com o afastamento de Casillas e a promoção de Adán à condição de titular. "A equipe quem faz é o treinador e ponto", afirmou.

Nas últimas semanas, a imprensa europeia noticiou que o Real já estaria atrás de um substituto para Mourinho. Marcelo Lippi e Rafa Benítez foram citados, mas não confirmaram se foram procurados. O próprio treinador português comentou sobre a possibilidade de deixar o clube madrilenho no futuro e admitiu o desejo de dirigir a seleção de seu país. "Gostaria de treinar a seleção nacional do meu país, mas no momento certo."

O tom de brincadeira só voltou quando Mourinho comentou a declaração do técnico do Manchester United, Alex Ferguson, que disse que aproveitaria o encontro com o português nas oitavas de final da Copa dos Campeões para tomar "bons vinhos". "Conhecendo o gosto do Ferguson por vinhos, será uma viagem que me custará várias centenas de euros", brincou.