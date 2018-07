Em crise, Oeste acerta, outra vez, com técnico Luís Carlos Martins

Logo após a saída de Francisco Diá, na tarde desta quarta-feira, o Oeste agiu rápido e acertou com um novo treinador. À noite, o diretor de futebol do clube, Mauro Guerra, viajou para Bauru para se encontrar com Luis Carlos Martins, técnico que já trabalhou no time de Itápolis (SP) e que tem o apelido de "Rei do Acesso". Ele será oficialmente apresentado nesta quinta.

Luis Carlos Martins tem uma história de sucesso à frente do Oeste. Responsável pelo acesso e título do clube na Série C do Campeonato Brasileiro de 2012, o treinador também treinou o clube no ano passado e conseguiu ajudar na luta contra o rebaixamento na Série B

Neste ano, o treinador dirigiu o Mirassol no Campeonato Paulista da Série A2 e terminou na quinta posição. O apelido de "Rei do Acesso" não foi lhe dado por acaso. Ele já subiu de divisão nove vezes no futebol paulista e duas vezes na Série C do Brasileiro.

O novo treinador já estará no banco de reservas do Oeste na partida desta sexta contra o Luverdense, em Itápolis. O clube está na zona de rebaixamento, na 17.ª posição, com 11 pontos.