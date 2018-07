Em crise, Paraná se despede da torcida com uma vitória

Os donos da casa entraram em campo com dois meses de salários atrasados. Os jogadores chegaram a fazer greve e treinaram somente na última quinta. Ainda assim, o time aparece na 10.ª posição, com 51 pontos. Já os alagoanos, que também cumprem tabela, têm 44 pontos, na 12.ª colocação.

O Paraná construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Logo aos sete minutos, o meia Douglas Packer arriscou da intermediária e contou com falha do goleiro Gilson. Ele caiu lentamente e viu a bola entrar no canto direito da meta. O segundo gol saiu aos 28. O atacante Wellington Silva cruzou pelo lado direito e Luisinho apareceu para completar na segunda trave, de canhota.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado e, por muitas vezes, violento. Com isso, a partida acabou sem nova alteração no placar.

No próximo sábado, às 16h20, o Paraná encerra a sua participação no clássico contra o Atlético Paranaense, no Ecoestádio, em Curitiba. Enquanto isso, o ASA faz o duelo regional contra o CRB, no mesmo dia e horário, no estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 x 0 ASA

PARANÁ - Luís Carlos; Paulo Henrique, Alex Bruno, Alex Alves e Fernandinho; Cambará, Ricardo Conceição, Douglas Packer e Lúcio Flávio (Wellington); Luisinho e Wellington Silva (Aymen)(Marquinhos). Técnico: Toninho Cecílio.

ASA - Gilson; Osmar, Fabiano, Edson Veneno e Thallysson (Davi Ceará); Cal, Jorginho (Lucas), Valdívia e Didira; Lúcio Maranhão e Rogério Maranhão (Alexsandro). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Douglas Packer, aos 7, e Luisinho, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cambará, Douglas Packer e Lúcio Flávio (Paraná); Audálio e Thalysson (ASA).

CARTÃO VERMELHO - Lucas (ASA).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.986 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).