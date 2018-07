Em crise, Parma é vendido pela segunda vez nesta temporada

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, o Parma foi vendido pela segunda vez nesta temporada, enquanto os seus jogadores aguardam o pagamento dos salários atrasados. O clube anunciou em seu site oficial nesta sexta-feira que o conglomerado russo-cipriota que assumiu o controle do clube em dezembro o vendeu a um grupo liderado por Fiorenzo Alborghetti.

O Parma explicou que Alborghetti e o diretor gerencial do clube, Pietro Leonardi, vão formar um novo conselho de administração e que mais detalhes sobre os novos proprietários serão revelado nos próximos dias. Os detalhes financeiros da venda também não foram apresentados.

Último colocado no Campeonato Italiano, o Parma foi penalizado com a perda de um ponto antes do início da competição por não pagar os salários dos jogadores. Diante dos problemas financeiros, o atacante Antonio Cassano deixou recentemente o clube, e o treinador Roberto Donadoni admitiu que tem problemas motivar a equipe.