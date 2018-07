Em crise, Sevilla perde a terceira seguida no Espanhol

No total, o Sevilla acumula oito jogos sem vencer na competição, sendo seis derrotas e dois empates. O rebaixamento para a segunda divisão, de onde subiu este ano o rival Betis, é uma possibilidade cada vez mais real. Com 26 pontos, o Sevilla está no 13.º lugar, mas com apenas três pontos a mais que o Racing Santander, primeiro time dentro da zona de degola. A Real Sociedad está em 10.º, com 27.

No último treino antes do jogo desta segunda-feira, o chileno Medel e o bósnio Spahic tiveram uma discussão áspera, tiveram que ser apartados para não se agredirem e acabaram barrados da equipe titular pelo técnico Míchel, que fez sua estreia no comando da equipe nesta segunda.

Nem a troca de comando mudou a situação do Sevilla. No Anoeta, os dois gols saíram em questão de três minutos. Aos 20 da segunda etapa, Vela bateu cruzado para marcar. Pouco depois, Rubén Pardo recebeu do mexicano e ampliou.