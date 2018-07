Em Cuiabá, Aparecidense-GO vira em nove minutos sobre Operário-MT pela Série D

O confronto reuniu dois vice-campeões estaduais. O de Mato Grosso saiu na frente, com gols de Iury e Tito, ambos no primeiro tempo. A vantagem foi mantida até os 37 minutos da segunda etapa, quando Dinei diminuiu e ele próprio empatou aos 42. Nos acréscimos, aos 46, aconteceu o que parecia impossível: a virada com Diego Lira.

Aparecidense e Caldense-MG dividem a liderança do Grupo A6, com três pontos, e vão se enfrentar no próximo sábado, em Aparecida de Goiânia (GO), pela segunda rodada. Operário e Rio Branco-ES estão com zero e o mesmo acontece com o Comercial-MS, que folgou na rodada e vai estrear contra o Rio Branco, no Espírito Santo, neste sábado.

Os 40 participantes da Série D estão divididos em oito grupos de cinco times. Estes se enfrentam em turno e returno, saindo os dois melhores para a segunda fase. As quatro etapas seguintes serão eliminatórias, em ida e volta, até a definição dos quatro que vão garantir o acesso. O campeão de 2015 e os classificados para a Série C serão conhecidos no dia 11 de novembro.