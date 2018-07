Em Cuiabá, Vasco encara rival motivado pela conquista de dois títulos seguidos

Os vascaínos estão concentrados na disputa do Campeonato Brasileiro e o técnico Doriva chegou a cogitar a escalação de um time misto. Mas, no treino da véspera, indicou que vai usar o que tem melhor. A única alteração na equipe será a entrada de Marcinho no lugar de Dagoberto, que foi poupado.

"Estamos todos inteiros. Ontem (segunda-feira) antes do treinamento, o Doriva fez questão de perguntar quem estava bem para atuar os 90 minutos. Agora não tem como descansar, começou a rotina de jogos e campeonatos difíceis. Vamos com força total", garantiu o zagueiro Luan após o treino desta terça.

O jogador admitiu que sua equipe espera um jogo duro na Arena Pantanal. "Os dois times estão motivados pelos títulos. Não existe favoritismo. Vamos tentar fazer um grande jogo e sair com a vitória. Nosso objetivo é vencer, se a gente puder eliminar o jogo de volta é melhor ainda."

Após jogarem a final do torneio estadual na segunda-feira, o Cuiabá vai ter de atuar "no sacrifício". "Tivemos só um dia de descanso, mas precisamos nos superar, o momento é positivo", disse o meio-campista Bogé.