Em Curitiba, Atlético-PR e Flu iniciam luta por vaga na decisão da Sul-Americana

Atlético-PR e Fluminense iniciarão a briga por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba. A volta está marcada para o próximo dia 28, no mesmo horário, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e quem passar vai encarar o vencedor do duelo colombiano entre Junior Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Do lado do time rubro-negro, a aposta é no fator casa. Afinal, nesta quarta-feira o Atlético-PR terá ao seu lado a Arena da Baixada, tão temida pela pressão exercida pela torcida e pelo gramado sintético, que costuma atrapalhar a vida dos adversários.

Como mandante, o time paranaense vinha de 12 vitórias consecutivas, entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, até perder para o Bahia na quarta-feira passada. A derrota, no entanto, teve sabor de vitória, já que veio acompanhada de um triunfo nos pênaltis que garantiu o Atlético-PR nas semifinais do torneio continental.

A equipe rubro-negra pretende conseguir boa vantagem nesta quarta-feira antes de decidir a vaga como visitante, condição na qual não mantém o mesmo retrospecto. Para isso, porém, pode ter um desfalque de última hora. O zagueiro Paulo André desfalcou o treino desta terça, com dores no pé, e pode dar lugar a Thiago Heleno.

Do outro lado, o Fluminense tenta frear a força paranaense na Arena da Baixada e confia também em seu histórico como visitante. Na Sul-Americana, foram quatro partidas realizadas fora do Rio de Janeiro pelo time tricolor, que venceu três e perdeu apenas uma - para o Nacional, de Potosí, sobre os 4.067 metros de altitude da cidade da Bolívia.

A confiança como visitante ganhou novo patamar depois da heroica classificação nas quartas de final sobre o Nacional, do Uruguai. Se apenas empatou em casa contra o adversário por 1 a 1, o Fluminense calou a fanática torcida no estádio Parque Central, em Montevidéu, ao fazer 1 a 0 na semana passada.

Nem mesmo o gramado sintético da Arena da Baixada parece assustar os tricolores. "A gente veio aqui para jogar futebol. Dificuldade vai ter por conta do gramado e da torcida, que vai apoiá-los, mas temos que esquecê-la quando entrarmos em campo e focar para fazer um bom trabalho", declarou o atacante Everaldo na véspera.

Recuperado de contusão, o zagueiro Gum deve ser titular nesta quarta-feira, após ser poupado no último final de semana diante do Vasco. Assim como o lateral-direito Léo, que disputou o clássico após também se recuperar de lesão e deverá estar em campo, mesmo não estando nas melhores condições físicas.