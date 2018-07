Em Curitiba, Avaí luta por vaga na Copa Sul-Americana

A façanha poderá render reforço de R$ 500 mil no caixa do clube, como premiação oferecida pelo Clube dos 13 aos participantes da Série A. O valor faz parte de um excedente que a entidade recebeu da Globosat, responsável pelos jogos transmitidos em canal fechado, já que as compras de pacotes de pay-per-view superaram as estimativas.

De olho na premiação, o time não poderá contar com o volante Diogo Orlando e o atacante Robinho, lesionados. No treinamento realizado na sexta-feira, o técnico Vagner Benazzi optou por Bruno no lugar de Diogo Orlando. Davi atuará na vaga de Robinho.