Em Curitiba, Guarani vence Paraná e se consolida no G4 da Série B

O Guarani conseguiu um resultado expressivo neste sábado, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando diante do Paraná, na Vila Capanema, em Curitiba, o time campineiro bateu por 1 a 0, com gol de Braian Samudio, e se consolidou no G4, a zona de acesso. O resultado dá moral ao time paulista, que pela primeira vez conquista duas vitórias seguidas e o primeiro triunfo como visitante.

A vitória sobre o Paraná coloca o Guarani na vice-liderança com 12 pontos, dois pontos atrás do Juventude, que venceu o Boa por 2 a 0. Já o Paraná chega a quatro jogos sem vencer e, com seis pontos, está ameaçado de rebaixamento.

Pressionado pelo jejum, o Paraná começou o jogo no ataque. Contando com o apoio da torcida, os donos da casa tiveram mais posse de bola durante o primeiro tempo, mas sem criar perigo ao goleiro Leandro Santos. Com a marcação bem encaixada, os visitantes criaram a melhor chance de gol.

Auremir roubou a bola na intermediária e encontrou Brian Samudio. O paraguaio tocou na saída do goleiro Richard, mas errou o alvo. Priorizando muito mais a defesa do que o ataque, o Guarani conseguiu neutralizar o Paraná para levar o empate ao intervalo.

No segundo tempo, o Guarani se soltou mais e passou mais tempo no campo de ataque. E na primeira vez que chegou, conseguiu abrir o placar. Logo aos sete minutos, Bruno Nazário cobrou escanteio na cabeça de Brian Samudio, que finalizou forte e não desperdiçou dessa vez.

O resultado fez o Paraná, que ainda não tinha chegado nenhuma vez com perigo, se lançar ao ataque. Aos 13 minutos, Felipe Dias recebeu cruzamento na área e, de primeira, acertou a trave de Leandro Santos. Apesar de ter a bola, os donos da casa praticamente não ameaçavam o goleiro adversário, já que a marcação era bem forte.

A vantagem fez o Guarani tentar se aproveitar do contra-ataque e, por pouco, não matou o jogo aos 29 minutos. Eliandro recebeu lindo passe de Caíque, mas o atacante tentou encobrir Richard e facilitou a defesa.

Dez minutos depois foi a vez de Auremir, da entrada da área, acertar a trave de Richard. Com pouco tempo para buscar o empate, os donos da casa foram com tudo para cima, mas sem conseguir furar o bloqueio dos visitantes.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela sétima rodada. No Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani recebe o Paysandu, que vem de duas derrotas seguidas. Já o Paraná vai enfrentar o Náutico, lanterna da Série B, na Arena Pernambuco. Os dois jogos serão às 19h15.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 X 1 GUARANI

PARANÁ - Richard; Leandro Vilela, Rayan, Eduardo Brock e Assis; Jhony (Luiz Otávio), Gabriel Dias (Pedro Bortoluzo), Matheus Carvalho (Minho) e Guilherme Bitec; Robson e Felipe Alves. Técnico: Cristian de Souza.

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Genílson, Diego Jussani e Salomão; Auremir, Evandro, Bruno Nazário, Claudinho (Juninho) e Braian Samudio (Caíque); Eliandro (Denner). Técnico: Vadão.

GOL - Braian Samudio, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT)

CARTÕES AMARELOS - Leandro Vilela (Paraná); Auremir e Braian Samudio (Guarani).

RENDA - R$ 83.740.

PÚBLICO - 4.228 pagantes (4.619 total).

LOCAL - Estádio Durival Brito, em Curitiba (PR).