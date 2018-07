Em Curitiba, Náutico ganha do Paraná e volta a sonhar com o G4 na Série B

O Náutico derrotou o Paraná por 2 a 1 neste sábado, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, e voltou a sonhar com o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória fora de casa, o time pernambucano foi a 39 pontos, na 10.ª colocação, a três de distância do quarto colocado. Os anfitriões chegaram ao terceiro revés consecutivo e ocupam o 14.º lugar, com 33.

Ao término da partida, os torcedores vaiaram bastante o time da casa. O técnico Marcelo Martelotte foi o principal alvo. O Paraná volta a campo na próxima quinta-feira contra o Goiás, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 28ª rodada da Série B. No sábado, o Náutico recebe o Vasco, às 16h30, na Arena Pernambuco, no Recife.

O duelo começou com os donos da casa tendo mais posse de bola. No entanto, era o Náutico quem criava as principais oportunidades. Tanto é que abriu o placar aos 26 minutos. Joazi puxou contra-ataque e tocou para Marco Antônio, que deixou para Rodrigo Souza. O volante só tirou do goleiro tricolor. O Paraná quase empatou em duas oportunidades, mas Nadson errou o alvo.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Rony recebeu lançamento de Marco Antônio, ganhou na velocidade e bateu por cobertura de Marcos, ampliando. Na sequência, Anderson Uchôa foi expulso e complicou ainda mais a vida do Paraná, que conseguiu diminuir com Fernando Karanga aproveitando falta cobrada por Nadson. Nos minutos finais, mesmo com um a menos, o time paranaense esboçou uma pressão, mas sem conseguir marcar.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 2 NÁUTICO

PARANÁ - Marcos; Lucas Taylor (Murilo Rangel), Leandro Silva, Leonardo e Henrique Gelain (Fernandes); Uchôa, Lucas Otávio, Nadson, Guilherme Queiroz (Henrique) e Diego Tavares; Fernando Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte.

NÁUTICO - Julio Cesar; Joazi, Adalberto, Rafael Pereira (Igor Rabello) e Gastón Filgueira; João Ananias, Rodrigo Souza (Negretti), Marco Antônio e Vinícius; Rony e Bergson (Yuri Mamute). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Rodrigo Souza, aos 26 minutos do primeiro tempo; Rony, a 1, e Fernando Karanga, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva, Pitty, Henrique, Murilo Rangel e Fernando Karanga (Paraná); Rony e Gastón Filgueira (Náutico).

CARTÃO VERMELHO - Anderson Uchôa (Paraná).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 35.710,00.

PÚBLICO - 2.119 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).