Em Curitiba, Oeste vira sobre o Paraná e cola no G-4 da Série B

O Oeste está mais vivo do que nunca na briga pelo acesso inédito à elite do Campeonato Brasileiro. O time paulista bateu o Paraná por 2 a 1, de virada, nesta noite de terça-feira, pela 33.ª rodada da Série B, em plena Vila Capanema, em Curitiba.

A virada dos paulistas pôs fim a uma série de dez vitórias seguidas do Paraná dentro de casa, mas o time tricolor segue dentro do G4, ocupando a quarta colocação com 56 pontos. A vantagem, no entanto, diminuiu para apenas um ponto, já que o Oeste chegou a 55 em quinto lugar.

O time da casa foi mais presente no campo de ataque durante a primeira etapa, mas não conseguia exigir muito trabalho do goleiro Rodolfo. O Oeste, por sua vez, adotava uma postura mais defensiva e apostava em contragolpes puxados por Mazinho e Gabriel Vasconcelos.

Melhor no jogo, o time da casa abriu o placar no último minuto antes do intervalo. Vinícius Kiss recebeu na entrada da área e disparou uma bomba no canto esquerdo, sem chances de defesa. Mais ofensivo, o Oeste buscou o empate aos 21 minutos da etapa final. Daniel Borges deu lançamento preciso, Gabriel Vasconcelos recebeu nas costas da defesa, dominou e bateu no canto de Richard.

No final, o Paraná ainda tentou uma pressão em busca da vitória, mas acabou se abrindo demais e sofrendo a virada. Em mais um contra-ataque, aos 41 minutos, Gabriel Vasconcelos recebeu novamente dentro da área e tocou na saída do goleiro para garantir a vitória de virada.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 34.ª rodada da Série B. O Oeste recebe o Figueirense na Arena Barueri, enquanto o Paraná enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 X 2 OESTE

PARANÁ - Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Gabriel Dias, Vinícius Kiss e Renatinho (Giovanny); Robson (Vitor Feijão), Alemão (Felipe Alves) e João Pedro. Técnico: Matheus Costa.

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, André Vinícius, Leandro Amaro e Guilherme Romão (Willian Cordeiro); Wilson Matias (Henrique), Betinho, Lídio e Mazinho; Gabriel Vasconcelos e Robert (Jheimy). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Vinícius Kiss, aos 46 minutos do primeiro tempo. Gabriel Vasconcelos, aos 21 e aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols (PE).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Brock e Alemão (Paraná); Leandro Amaro e Robert (Oeste).

RENDA - R$ 333.780,00.

PÚBLICO - 13.133 pagantes (14.155 total).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).