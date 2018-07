Em Curitiba, Paraná empata com América-MG por 1 a 1

Não foi desta vez que o Paraná quebrou um tabu. Sem vencer o América-MG há quatro anos - a última vitória foi em 2010 - o time paranaense empatou por 1 a 1 com o mineiro no estádio Durival de Britto, em Curitiba, nesta sexta-feira, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Paraná segue ainda correndo riscos, mas longe da zona de rebaixamento, na 13.ª posição, com 37 pontos. Enquanto isso, o América-MG é o 10.º colocado, com 42 pontos.

Diante do apoio de seu torcedor, o Paraná iniciou melhor a partida, dominando a posse de bola e pressionando o América-MG no campo de defesa. A melhor chance da primeira etapa, entretanto, aconteceu só aos 44 minutos. Bruninho tentou uma jogada individual e acabou tropeçando na bola. Ainda assim, ele conseguiu o cruzamento para a área e Willians cabeceou para uma defesa milagrosa de Marcos.

Na volta do intervalo, o Paraná entrou mais ofensivo e por muito pouco não inaugurou o placar aos quatro minutos. De tanto insistir, o time mandante conseguiu o seu gol aos 15. Depois de linda jogada, Edson Sitta chutou e acertou a trave. No rebote, sozinho e com o goleiro batido, Giancarlo só tocou para o fundo das redes.

Mesmo atuando mal, o América-MG buscou o empate aos 22 minutos. Willians tentou driblar o goleiro Marcos e acabou derrubado dentro da área. Na cobrança de pênalti, Obina chutou forte no canto e empatou. Após a cobrança, o volante Edson Sitta, do Paraná, acabou expulso por reclamação.

Com um jogador a mais, o América-MG foi em busca do gol da vitória, mas não assustou o goleiro Marcos. O empate foi justo.

Os dois times voltam a campo nesta terça, às 19h30, pela 31.ª rodada. Enquanto o Paraná atua novamente no estádio Durival de Britto, em Curitiba, contra a Portuguesa, o América-MG joga em Itápolis (SP), no estádio dos Amaros, diante do Oeste.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 1 AMÉRICA-MG

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Cleiton, Alisson e Paulinho; Lucas Otávio, Edson Sitta, Henrique Santos (Tiago Alves) e Lúcio Flávio; Carlinhos (Léo Mineiro) e Giancarlo (Leandro Vilela). Técnico: Ricardinho.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Pablo, Adalberto, Victor Hugo e Raul; Leandro Guerreiro (Magrão), Andrei Girotto, Willians (Ricardinho) e Tchô; Bruninho e Obina (Rubens). Técnico: Givanildo de Oliveira.

GOLS - Giancarlo, aos 15, e Obina (pênalti), aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos (Paraná); Bruninho, Leandro Guerreiro, Magrão e Victor Hugo (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Edson Sitta (Paraná).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 22.110,00.

PÚBLICO - 1.409 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).