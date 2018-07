Em Curitiba, Paraná vence o lanterna Sampaio Corrêa com gol no último minuto

Com um gol no último minuto de jogo, o Paraná venceu o lanterna Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e conseguiu se afastar da zona do rebaixamento.

O time da casa não fez um grande jogo e já ouvia vaias da torcida quando fez o gol da vitória com Lúcio Flávio e chegou aos 29 pontos, sete a mais do que o Tupi, que abre a zona de queda. O Sampaio Corrêa, com 14 pontos, segue na última colocação e já vê os principais concorrentes na briga pela permanência na segunda divisão nacional abrirem vantagem.

O primeiro tempo praticamente não teve lances de perigo. O Paraná ficava mais com a bola no campo de ataque, mas mostrava dificuldade para chegar ao gol de Rodrigo Ramos. O Sampaio Corrêa, quando recuperava a bola, logo desperdiçava em erros de passe no meio de campo.

Na melhor chance da primeira etapa, o time da casa quase abriu o placar após cruzamento de Diego Tavares, que Fernando Karanga completou de primeira, mas Rodrigo Ramos praticou bela defesa e agarrou a bola sem dar rebote.

O mesmo Fernando Karanga chegou a balançar as redes em lance parecido no início do segundo tempo completando novo cruzamento de Diego Tavares, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento do atacante do Paraná. O Sampaio Corrêa também teve um gol invalidado. Após cruzamento da direita, o goleiro Marcos rebateu e Heverton completou para o gol, mas ajeitou com o braço.

Nos minutos finais, o time da casa passou a pressionar em busca do gol da vitória e ficou ainda mais em vantagem quando o zagueiro Luiz Otávio, que já tinha cartão amarelo, foi expulso por fala dura em Robson.

Com um a mais, o Paraná conseguiu abrir o placar com Lúcio Flávio, aos 45 minutos. O atacante fez fila na defesa adversária e bateu colocado da entrada da área fazendo a festa dos pouco mais de 2 mil torcedores presentes no estádio Durival de Britto.

As duas equipes voltam a campo neste sábado para a disputa da 23.ª rodada. O Paraná enfrenta o Oeste, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), às 16 horas. Mais tarde, às 21 horas, é a vez do Sampaio Corrêa receber o Náutico no estádio Castelão, em São Luis.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

PARANÁ - Marcos; Diego Tavares, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain; Leandro Silva, Claudevan (Lucas Otávio) e Cristian (Nadson); Guilherme Queiroz (Lúcio Flávio), Fernando Karanga e Robson. Técnico: Marcelo Martelotte.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wágner, Luiz Otávio e Heverton; Diogo Orlando, Tássio (Diego Lorenzi) e Rayllan; Enercino (Guilherme Lucena), Elias (Jean Carlos) e Pimentinha. Técnico - Flávio Araújo.

GOL - Lúcio Flávio, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alisson (Paraná); Heverton, Tássio e Rayllan (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Otávio (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Cleisson Veloso (MG).

RENDA - R$ 22.015,00.

PÚBLICO - 2.423 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).