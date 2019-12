Em Curitiba, Santos enfrenta o Athletico-PR para garantir o vice do Brasileirão

O Santos está a três pontos de ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Por isso, o time alvinegro quer vencer o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19 horas, para garantir o segundo lugar com uma rodada de antecedência, algo difícil de prever no começo do ano, dado os problemas financeiros e o baixo investimento.

A equipe alvinegra não tem um elenco caro e estrelado como Flamengo e Palmeiras, mas, com o técnico Jorge Sampaoli, conseguiu mostrar um bom futebol e ser extremamente competitivo, alcançando números expressivos. Hoje, soma 71 pontos, três a mais do que o time alviverde, o terceiro colocado e seu principal concorrente pelo vice-campeonato.

"Acabar o ano na segunda colocação do Brasileiro será muito importante para o clube. E começar a carreira como profissional ajudando minha equipe a chegar nessa posição será bom demais. Mesmo jogando fora de casa, vamos manter a postura ofensiva para selar o nosso vice no campeonato", afirmou o atacante Tailson.

Titular na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, Tailson deve perder a vaga para Soteldo, uma vez que o venezuelano, um dos destaques do time alvinegro nesta temporada, está de volta após cumprir suspensão.

A outra mudança na equipe deve ser a entrada de Pará, que também estava suspenso no jogo anterior, no lugar de Victor Ferraz. Luan Peres e Jean Mota também reforçam a equipe da Vila Belmiro, mas é provável que comecem no banco de reservas.

Se o ano está muito perto de terminar positivamente, as perspectivas para 2020 não são boas. Garantido na Copa Libertadores, o clube segue com dificuldades financeiras e o presidente José Carlos Peres já avisou que não será possível investir alto no ano que vem.

Com esse cenário, é muito improvável que Sampaoli permaneça. Ele tem contrato até o final de 2020, mas não já exibiu insatisfação com a gestão de Peres. Valorizado, o argentino recebeu contato do Racing e também interessa ao Palmeiras, que busca um substituto para Mano Menezes.

ATHLETICO

Visando melhorar ainda mais sua qualificação na tabela, o Athletico colocará o que tem de melhor á disposição para o duelo frente ao Santos. O técnico Eduardo Barros tem cinco desfalques, sendo eles os volantes Bruno Guimarães e Léo Cittadini, além do lateral Khellven, do meia Nikão e do atacante Vitinho, este expulso no empate por 1 a 1 diante do Ceará.

Por outro lado, o treinador contará com o retorno de Wellington, que cumpriu suspensão automática. Poupados na última rodada, os laterais Jonathan e Márcio Azevedo, o lateral Léo Pereira e o atacante Marcelo Cirino também deverão retornar ao time considerado titular. Eduardo Barros revelou que poderá dar oportunidades a jovens jogadores nas partidas finais do Brasileirão.

"Vamos colocar a melhor equipe que tivemos disponível contra o Santos (em casa) e contra o Avaí (fora). Queremos dar oportunidade a alguns jogadores que ainda não tivemos chances de utilizá-los como gostaríamos. Respeitamos o time do Santos, mas vamos jogar para vencer. Queremos aumentar a nossa invencibilidade e melhorar nossa colocação no Brasileirão", afirmou o treinador.

De fato, o Atheltico vive uma boa fase no Brasileirão. O clube está há 11 jogos sem perder, sendo que a última derrota foi para o Flamengo, por 2 a 0, em 13 de outubro, na Arena da Baixada. Na tabela, tem 60 pontos, na quinta colocação, contra 62 do Grêmio, o quarto colocado.

“É o último jogo em casa e convoco a torcida para que possa lotar a Arena, porque foi um ano maravilhoso. Se não foi o melhor, está entre os melhores da história do Athletico Paranaense. Ainda temos o objetivo de terminar no G4 e queremos fazer um jogo forte para buscar a vitória", completou Madson.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR x SANTOS

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Camacho, Wellington e Lucho González; Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben. Técnico: Eduardo Barros.

SANTOS - Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS)

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR)