Em Curitiba, Sport vence o Paraná na estreia do treinador Claudinei Oliveira

A estreia de Claudinei Oliveira não poderia ser melhor. Contratado para o lugar de Nelsinho Baptista, o treinador viu o Sport vencer o Paraná por 2 a 0, neste domingo, em pleno estádio Durival Britto, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o treinador Rogério Micale já começa a ter o seu trabalho questionado pela torcida tricolor.

Isso porque o Paraná não somou nenhum ponto e não marcou um gol sequer nas primeiras três rodadas, amargando a lanterna do campeonato. Sem perder há dois jogos, o Sport chegou aos quatro pontos e se distanciou da zona de rebaixamento, subindo para a 10.ª colocação.

Logo aos sete minutos, Marlone cobrou escanteio, Felipe Bastos desviou e Rogério apareceu livre na pequena área para completar. Atrás do placar, o Paraná se lançou ao ataque e criou várias oportunidades. Jhonny Lucas arriscou de fora da área e bola passou raspando a trave. Depois, Raphael Alemão recebeu livre e bateu para defesa do goleiro Mailson.

O time tricolor continuou pressionando o Sport. Na melhor oportunidade, Silvinho finalizou e o goleiro rubro-negro defendeu. O rebote sobrou para Carlos, que encheu o pé em cima de Mailson. Nos minutos finais, Carlos parou mais uma vez no camisa 1 pernambucano.

Um balde de água fria foi jogado em cima do Paraná aos três minutos do segundo tempo. Marlone cobrou falta com perfeição no ângulo do goleiro David. O time da casa sentiu demais, mas mesmo assim assustou em chute de Raphael Alemão e cabeçada de Cléber Reis.

O gol de honra tricolor veio aos 44 minutos. Carlos cabeceou e Mailson fez grande defesa. No rebote, Jhonny Lucas completou para o gol aberto. O Paraná ainda quase empatou na sequência, mas a finalização de Carlos saiu por cima.

O Paraná volta a campo somente no próximo dia 7, uma segunda-feira, contra a Chapecoense, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Já o Sport recebe o Bahia, às 19 horas do domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Os jogos serão válidos pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 2 SPORT

PARANÁ - David; Alemão, Jesiel, Cléber Reis e Rayan (Báez); Jhonny Lucas, Wesley Dias (Matheus Pereira), Carlos Henrique e Raphael Alemão (Luan Vianna); Silvinho e Carlos. Técnico: Rogério Micale.

SPORT - Mailson; Raul Prata, Ernando, Ronaldo Alves e Sander; Anselmo, Fellipe Bastos, Neto Moura (Ferreira), Andrigo (Claudio Winck) e Marlone; Rogério (Carlos Henrique). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Rogério, aos 7 minutos do primeiro tempo; Marlone, aos 3, e Jhonny Lucas, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jesiel (Paraná); Ferreira (Sport).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA - R$ 172.105,00.

PÚBLICO - 7.604 pagantes (8.490 no total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).