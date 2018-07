Em 'decisão', Atlético-MG quer se manter vivo por título Apesar de ainda faltarem sete rodadas para o fim do Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo neste domingo para encarar uma final de campeonato. O confronto direto com o líder Fluminense, a partir das 16 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, é visto como a última chance do time mineiro ainda brigar pelo título - a diferença entre eles é de nove pontos (69 a 60).