Em 'decisão', Grêmio pode garantir vaga na Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio enfrenta o Goiás em clima de decisão, neste domingo, a partir das 19h30, em Porto Alegre. Se conseguir vencer o confronto direto na Arena, o time gaúcho pode terminar a rodada classificado para a Copa Libertadores de 2014, desde que um outro concorrente, o Botafogo, não tenha vencido o Coritiba, um pouco mais cedo, na capital paranaense.

Se perder, no entanto, o Grêmio será ultrapassado pelo próprio Goiás e corre o risco de cair até para o quinto lugar, comprometendo suas chance de ir à Libertadores. O time gaúcho está hoje na terceira colocação, com os mesmos 61 pontos do vice-líder Atlético-PR. Enquanto isso, o rival goiano aparece em quarto lugar, com 59, e o Botafogo vem logo atrás com 58.

O técnico Renato Gaúcho manteve o costume de esconder a escalação gremista, mas é provável que repita o time que empatou com a Ponte Preta no domingo passado, com o atacante chileno Vargas jogando no meio-de-campo, no lugar do volante paraguaio Riveros, e partindo em velocidade para as jogadas de ataque. Assim, espera levar a melhor sobre o Goiás.