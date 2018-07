Roger Machado faz mistério no Grêmio para encarar a LDU Em uma briga ferrenha de três clubes pela segunda vaga do Grupo 6 da Copa Libertadores - a primeira já é do Toluca, do México -, o mistério é a grande arma. E ela será usada pelo técnico Roger Machado no Grêmio para a partida contra a LDU, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela quinta rodada da fase de grupos.