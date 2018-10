Em declínio, São Paulo tem aproveitamento de 36% no segundo turno

Time de melhor campanha ao final das primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deixou o seu rendimento despencar no segundo turno. Em dez jogos disputados nesta outra metade da competição, o time do Morumbi ganhou apenas duas vezes (contra Bahia e Ceará), empatou cinco e perdeu outros quatro confrontos, o que resulta em um aproveitamento de 36% dos pontos no período.

A derrota para o Internacional por 3 a 1, no último domingo, no Beira-Rio, complicou ainda mais as chances de título para o time do Morumbi. Agora, a distância de pontos para o líder Palmeiras chegou a sete (59 a 52), restando nove rodadas para o fim do Brasileirão.

Após o revés no Sul, o técnico Diego Aguirre admitiu que o São Paulo precisa "melhorar o nível" de atuação, mesma opinião compartilhada pelo lateral-esquerdo Reinaldo. "Sabíamos que seria um jogo difícil, brigamos, fizemos o primeiro gol, corremos, mas infelizmente tomamos os gols que não gostaríamos. O time precisa recuperar o nível que já atingiu nesse mesmo campeonato", ressaltou o jogador.

E o atleta está confiante de que a equipe poderá retomar as vitórias a partir do próximo sábado, quando receberá o Atlético-PR, às 19 horas, no Morumbi, pela 30ª rodada da competição nacional. "Vamos continuar lutando até chegar nesse nível novamente, pois há muita coisa em jogo ainda. Nossa equipe chegou aonde chegou sempre lutando, então vamos continuar batalhando", reforçou o atleta.

Em declínio, o São Paulo estacionou na quarta posição da tabela, com 52 pontos, e agora também está quatro pontos atrás do vice-líder Inter e a três de distância do Flamengo, terceiro colocado, que no último sábado venceu o Fluminense por 3 a 0, no Maracanã.