Em desabafo na internet, Vitor Hugo diz viver pior fase da carreira no Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, desabafou na rede social nesta quinta-feira, dia seguinte à derrota do time por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pela Copa Libertadores. O defensor escreveu no Instagram que vive má fase e prometeu que logo esse período vai passar e as boas atuações vão retornar.

Vitor Hugo foi titular na partida em Cochabamba na vaga de Edu Dracena, lesionado. Após atuar com regularidade pelo Palmeiras nas duas últimas temporadas, o defensor perdeu espaço no time neste ano.

"Vocês acham mesmo que eu quero que as coisas aconteçam assim?", escreveu. "Vocês já me conhecem há mais de dois anos e sabem que nunca entrei com corpo mole para defender o Palmeiras. Estou passando por uma fase difícil, sim. A propósito, é a pior da minha carreira", completou, em recado direcionado à torcida.

O defensor teve a atuação na Bolívia criticada por parte da torcida. No jogo anterior pela Libertadores, contra o Peñarol, no Uruguai, Vitor Hugo também teve a chance de ser titular, mas deixou a equipe ainda no primeiro tempo, já que o técnico Eduardo Baptista desistiu de manter o esquema com três defensores. "Amanhã vou estar lá na academia de novo trabalhando forte porque a vida é assim. Nada como um dia após o outro", afirmou.

Apesar do momento ruim, o jogador é alvo de interesse da Fiorentina. O clube italiano voltou a demonstrar interesse pelo defensor após ter a investida recusada no ano passado. Segundo a imprensa europeia, o Palmeiras vai receber uma proposta de cerca de R$ 27 milhões por Vitor Hugo.