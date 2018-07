Em despedida, Pato diz que deixa São Paulo com o 'dever cumprido'

Alexandre Pato se despediu do São Paulo nesta segunda-feira através das redes sociais. Em mensagem endereçada ao clube e aos torcedores, o atacante agradeceu o apoio recebido e disse que deixa o clube com a sensação de "dever cumprido", mesmo sem comemorar nenhum título nos dois anos em que defendeu o time são-paulino.

"Foram 61 jogos, 26 gols e me despeço do SPFC com a alegria de ter vivido o meu melhor ano profissional. Obrigado aos meus companheiros, comissão técnica, torcedores, funcionários do Morumbi e CT e aos profissionais por terem me preparado para estar presente em quase todos os jogos! Muito obrigado a todos, dever cumprido!", afirmou o jogador.

Pato vestiu a camisa do São Paulo pela última vez no dia 28 de novembro, na vitória por 3 a 2 sobre o Figueirense, no Morumbi. No domingo, ficou de fora na rodada final do Brasileirão, por opção do técnico interino Milton Cruz, e perdeu a chance de se despedir no jogo que selou a classificação da equipe à Copa Libertadores.

O atacante deixa o clube do Morumbi com um saldo de 38 gols em 101 jogos, em dois anos. Ele chegou ao São Paulo em fevereiro deste ano e se despede nesta semana, ao fim do seu contrato de empréstimo. Voltará ao Corinthians, time que detém os seus direitos econômicos. Mas poderá rumar para o futebol europeu novamente.

Nos últimos dias, surgiram notícias na imprensa europeia que o apontava como possível reforços de clubes como Barcelona e Liverpool. Também poderia reforçar o Manchester United.