Em despedida de torneio, Real Madrid supera Roma em Nova Jersey

O Real Madrid se despediu da International Champions Cup com vitória sobre a Roma, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, em Nova Jersey. O time espanhol contou com alguns dos seus principais titulares em campo, com exceção de Marcelo e Casemiro. Vinicius Junior entrou somente no segundo tempo.

Com o resultado, o Real deixa a competição amistosa, que envolve alguns dos principais times da Europa na pré-temporada, com saldo de duas vitórias e uma derrota. Antes, perdera para o Manchester United, na estreia, e vencera a Juventus. A Roma, por sua vez, caíram diante do Tottenham e bateram o Barcelona.

A partida marcou o lançamento do novo terceiro uniforme do Real, todo vermelho, em tom coral. Em uma campanha ecológica, o material é feito de plástico reciclado, segundo o clube espanhol.

Vestindo vermelho, o time comandado pelo técnico Julen Lopetegui dominou o rival italiano com facilidade. Logo aos 2 minutos de jogo, Marco Asensio já abriu o placar. Aos 14, Bale recebeu lançamento em profundidade, passou pelo marcador e bateu no canto. Parecia que os espanhóis abririam goleada.

Mas não foi o que aconteceu. A Roma equilibrou o duelo e o Real pareceu satisfeito com a vantagem no marcador. No segundo tempo, as duas equipes promoveram diversas mudanças, como foi costume nas partidas anteriores na competição amistosa, que serve para testes às vésperas do início da temporada europeia.

No Real, Lopetegui fez seis alterações logo de cara, incluindo aquele que promoveu a entrada de Vinicius Junior na vaga de Asensio. Depois, realizou mais três mudanças. Pela Roma, foram 11 trocas nos primeiros minutos da etapa final. Um dos que ganhou oportunidade foi Justin Kluivert, filho do holandês Patric Kluivert.

Antes do apito final, a Roma ainda descontou, aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio na área, e desvio na primeira trave, Kevin Strootman, quase sem marcação, só teve o trabalho de bater no canto, dando números finais do duelo.

O primeiro jogo oficial do Real Madrid na temporada será no próximo dia 15, contra o Atlético de Madrid, em Tallin, na Estônia, pela decisão da Supercopa da Europa. A Roma estreará na temporada três dias depois, contra o Torino, pela rodada de abertura do Campeonato Italiano.