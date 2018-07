Em despedida do Flu, Fred diz que não queria ser um 'peso' para o clube

Com um dia de atraso, Fred se despediu do Fluminense. Em entrevista coletiva marcada inicialmente para quinta-feira, o agora atacante do Atlético Mineiro e o presidente Peter Siemsen conversaram com jornalistas nesta sexta, nas Laranjeiras, e anunciaram oficialmente a saída do jogador. Emocionado em alguns momentos, o centroavante afirmou que não queria mais ser um "peso" para o clube.

"Não queria ser um peso para o Flu. Hoje posso ainda não ser, mas as circunstâncias levam a isso... Questões financeiras, algumas outras coisas. Tivemos várias conversas e senti que a melhor alternativa seria uma saída minha. Chegou a hora de sair da minha casa. Construir uma outra família e torcer de longe para o Fluminense", disse Fred.

Na noite de quarta-feira, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, anunciou nas redes sociais a contratação do jogador. Mas não estava tudo acertado ainda. Na quinta, uma entrevista coletiva nas Laranjeiras estava marcada, mas Fred não apareceu. Só Peter Siemsen deu as caras e disse que entre os clubes estava tudo certo. Entre o atacante e o clube mineiro, ainda não. Fato que só aconteceu nesta sexta.

Fred deixa o Fluminense após pouco mais de sete anos com 172 gols marcados em 288 partidas. Hoje ocupa o posto de terceiro maior artilheiro da história do clube. O atacante admitiu que a ferida da saída vai demorar a cicatrizar. "Quando um jogador saia aqui do Flu, eu ficava chateado porque amo o Fluminense. Imagina o torcedor? Ele não vai entender a diretoria e nem a mim. Só vamos ter dimensão do que foi construído juntos, de todas as dificuldades, com o tempo. Agora fica uma ferida", afirmou.

O presidente Peter Siemsen fez questão de agradecer tudo o que Fred fez pelo Fluminense. "Queria agradecer ao Fred por tudo o que ele fez pelo Fluminense nesse tempo, um jogador extraordinário. Pessoa que sempre podemos contar nos momentos difíceis e nas alegrias. A saída não quer dizer que a situação financeira do Fluminense está ruim. É um dos poucos clubes que não fez antecipação de TV. Ou de qualquer recebível do ano que vem. Estamos com salários e impostos em dia", disse.

Mais tarde, Fred já apareceu com a camisa do Atlético. Em um vídeo divulgado pela TV Galo, o atacante mostra alegria pela chegada ao novo clube. "Fala, massa atleticana. Estou muito feliz em vestir essa camisa. Amanhã (sábado) estou chegando na Cidade do Galo e domingo nos encontramos lá no Horto. Aqui é Galo", disse o jogador, que será apresentado neste sábado e pode até jogar o clássico contra o Cruzeiro, no estádio Independência. Seu nome já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como atleta atleticano.