Em despedida melancólica, Real Madrid é derrotado pelo Bétis no Bernabéu

Em uma despedida melancólica, o Real Madrid foi derrotado, neste domingo, pelo Betis, por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time de Zinédine Zidane acabou na terceira colocação, atrás do campeão Barcelona e do Atlético de Madrid, com 68 pontos.

Em um campeonato no qual perdeu 12 vezes, o Real somou três técnicos: Julen Lopetegui, Santiago Solari e Zidane. O vencedor das últimas três edições da Liga dos Campeões terminou a temporada de mãos vazias. Várias alterações na equipe devem ser feitas para 2019/2020.

O jogo foi disputado em ritmo de treino. Um público de 56.900 torcedores, número bem abaixo da média do time espanhol em casa, compareceu ao estádio para ver Vinícius Junior como titular e o galês Gareth Bale, no banco.

O ex-jogador do Flamengo tentou várias jogadas individuais, que lhe valeram aplausos das arquibancadas, mas ele só teve sucesso em uma delas, aos 13 minutos da etapa final, quando conseguiu finalizar para defesa do goleiro Pau Lopez.

O Bétis sentiu a falta de motivação do adversário desde o início e se lançou ao ataque, forçando belas defesas do costarriquenho Keylor Navas. Com isso, abriu espaços para o Real e Benzema quase abriu o placar, aos 33 minutos, mas acertou a trave direita.

No segundo tempo, o Bétis forçou as jogadas pelo lado esquerdo, explorando a irregularidade de Dani Carvajal, que logo recebeu cartão amarelo. Em duas rápidas jogadas por aquele setor, garantiram a vitória da equipe visitante.

Na primeira delas, Moron bateu sem chances de defesa para Navas, aos 16 minutos. O segundo gol foi de Jese, aos 30 minutos, que só teve trabalho de empurrar para as redes.