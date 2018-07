Em despedida, Sobis exalta o Fluminense: 'Anos maravilhosos'

Após rescindir seu contrato com o Fluminense, na quarta-feira, Rafael Sobis agradeceu o apoio recebido em sua passagem pelo clube carioca e fez elogios ao time e à torcida. O atacante não revelou qual será o seu destino na temporada 2015.

"Hoje me despeço de um clube que foi muito mais que um simples clube para mim. No Fluminense, ganhei campeonatos, fiz amigos e vivi dias que ficarão para sempre em minha memória. Foram anos maravilhosos", afirmou Sobis através das redes sociais.

O atacante chegou ao clube carioca em 2011 e participou das conquistas do Brasileirão e do Campeonato Carioca de 2012. No ano seguinte, esteve no grupo que foi rebaixado, mas escapou da queda por causa de punição aplicada à Portuguesa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"O apoio de vocês, torcedores, juntamente com minha família, me fizeram seguir adiante mesmo em algumas adversidades. Saio de cabeça erguida e pela porta da frente, sempre em busca de novas vitórias. Obrigado por tudo, Fluminense!", declarou o jogador, que tinha contrato até julho de 2015.

A saída precoce de Sobis deve resultar na permanência de Walter no elenco para 2015. Insatisfeito na reserva, ele ameaçou deixar o clube neste fim de ano. Mas, com a saída de um concorrente pela vaga de titular, deve seguir no time.