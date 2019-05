Em desvantagem, Atlético-MG recebe chilenos para evitar novo fiasco continental

Depois de ser eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, o time do Atlético-MG joga nesta terça-feira para evitar novo fracasso continental, no estádio Independência, a partir das 21h30, diante do Unión La Calera, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Derrotada por 1 a 0 no jogo de ida, no Chile, a equipe mineira precisa vencer por dois gols de diferença para se garantir no próximo estágio do torneio.

"Trata-se de uma competição internacional, que o clube respeita e deseja muito. Vamos com bastante força para conseguirmos reverter a vantagem e conseguir a classificação", disse nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, o zagueiro Igor Rabello, que vai formar a dupla de zaga ao lado do veterano Leonardo Silva, pois Réver se recupera ainda de uma fratura no nariz.

O técnico interino Rodrigo Santana ratificou a posição de seu jogador. Logo após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, sofrida no sábado, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador já revelou que iria colocar em campo o que teria de melhor à disposição no duelo diante da equipe chilena.

O treinador tem duas dúvidas. Desgastados fisicamente, Chará e Ricardo Oliveira não participaram do treino desta segunda-feira, única atividade para o jogo, pois o time teve folga no domingo, após a derrota para o Grêmio. Com isso, Geuvânio e Alerrandro aparecem como possíveis substitutos destes dois jogadores no duelo desta terça.

O time atleticano, que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, vem de dois resultados negativos por 1 a 0, contra o Unión Calera, pela Sul-Americana, e depois diante dos gremistas, pelo Brasileirão. Depois do jogo desta terça-feira, o time volta a campo no domingo, às 19 horas, diante do CSA, pela sétima rodada da competição nacional.

O Unión La Calera empatou, por 1 a 1, com o Antofagasta, sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Chileno. O técnico Francisco Meneghini utilizou um time alternativo, com apenas Vilches, Lobos e Zuniga como titulares. A equipe é a quarta colocada do torneio nacional, com 23 pontos, oito atrás da líder Universidad Católica.