Em dia de 1º treino com bola do Grêmio, Thiago Neves diz 'ralar' para ser ídolo

A quinta-feira no Grêmio foi de retomada do contato com a bola para os jogadores do elenco que treinaram no CT Luiz Carvalho. Cumprindo os protocolos de prevenção ao coronavírus, os atletas trabalharam divididos em seis grupos, sendo que três fizeram atividades durante a manhã, enquanto outros três foram ao local no período da tarde.

Como o técnico Renato Gaúcho cumpre medidas de isolamento no Rio, por ser de um grupo de risco, os atletas foram orientados pelo auxiliar Alexandre Mendes. Cada grupo tinha seis jogadores, mas ele foram divididos em duplas, ainda que separados por quatro estações. Cada dupla tinha que percorrer o circuito e trocar passes após cruzar um ziguezague com corridas, conduzir a bola e fazer o deslocamento lateral. A última parte foi de finalizações na direção do gol.

O meia Thiago Neves, que faz parte do Grupo F, garantiu que não deixou de treinar nem no período de férias, para cumprir a meta de se tornar ídolo do Grêmio. "Tenho me preparado ao máximo para ser ídolo igual ao Renato, igual foi o Luan. Se for preciso comer grama, dar carrinho na bandeirinha do escanteio, se precisar ralar mais que o necessário, eu farei", afirmou o jogador de 35 anos em entrevista à Grêmio TV.

Um dos reforços do clube para 2020 e indicado por Renato, Thiago Neves chegou ao Grêmio no fim de janeiro após uma temporada cheia de polêmicas pelo Cruzeiro. Embora lamente a pausa nas competições, ele acredita que o período poderá ser benéfico para colocá-lo nas mesmas condições físicas do restante do elenco. Até agora, ele atuou sete vezes pelo time, com um gol marcado.

Pela primeira vez após o retorno das atividades, o grupo realizou trabalhos individuais com bola no CT Luiz Carvalho.

"Jogar aqui era um sonho desde criança. Eu sempre comprava agasalhos do Grêmio e agora estou realizando um sonho pessoal. E eu cheguei depois de todo mundo, demorei para entrar no ritmo. Com essa pausa, voltando com todo mundo, estar no mesmo ritmo vai facilitar. É uma adaptação, um vestiário novo e em outro estilo. Essa volta vai ser bem melhor, pois já sei como funcionam as coisas aqui", finalizou.