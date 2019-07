Em dia de anúncio de técnico, Figueirense empata contra Vitória

No primeiro jogo após a saída do técnico Hemerson Maria, que se demitiu na última segunda-feira, o Figueirense empatou por 1 a 1 contra o Vitória, nesta terça, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em jogo válido pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar final não foi bom para nenhum dos lados, principalmente para o clube baiano, que segue dentro da zona de rebaixamento, agora em 18.º lugar, com 11 pontos.

Já o time catarinense chega aos 19 pontos e segue na parte intermediária da tabela de classificação, além de chegar ao quarto jogo sem vitória. Comandada pelo auxiliar Márcio Coelho, a equipe ganhou um novo treinador durante a partida, quando Vinícius Eutrópio, ex-Guarani, foi anunciado. A semana foi muito conturbada no clube, com greve dos atletas em razão de atrasos salariais e até ameaça de W.O..

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com os dois times buscando o campo de ataque. O Figueirense foi mais eficiente e abriu o placar aos 15 minutos, quando Willian Pop recebeu de Tony dentro da área e mandou para a rede. Em desvantagem, o Vitória reagiu rápido e empatou sete minutos depois. No lance, Anselmo Ramon aproveitou cruzamento de Felipe Gedoz e fez de cabeça.

Depois da grande intensidade apresentada na primeira metade da etapa inicial, a partida correu sem grandes emoções até o intervalo. No segundo tempo, o ritmo mais agitado foi retomado e os dois times voltaram a criar boas oportunidades no campo de ataque, ainda que pecassem em alguns detalhes.

O cenário mudou bastante aos 27 minutos, a partir do momento em que o lateral-direito Victor Guilherme foi expulso e deixou o Figueirense com um a menos. Em vantagem, o Vitória passou a dominar a partida, mas esbarrou em Denis e não conseguiu marcar novamente. O goleiro fez duas boas defesas em finalizações de Felipe Gedoz e Nickson, aos 37 e aos 41.

Os dois times voltam a campo neste sábado para a disputa da 14.ª rodada. O Vitória joga fora de casa contra o Brasil, de Pelotas (RS), às 11 horas, no estádio Bento Freitas, enquanto que o Figueirense vai ao estádio Serra Dourada, em Goiânia, para encarar o Vila Nova, em duelo marcado para as 19h15.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 1 VITÓRIA

FIGUEIRENSE - Denis; Victor Guilherme, Alemão, Pereira e Matheus Destro; Zé Antônio, Tony e Betinho (Juninho); Fellipe Mateus (Robertinho), Willian Popp e Rafael Marques (Matheus Lucas). Técnico: Márcio Coelho (interino).

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Van (Matheus Rocha), Ramon, Bruno Bispo e Capa (Nickson); Léo Gomes, Baraka, Ruy (Wesley) e Felipe Gedoz; Chiquinho e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Willian Popp, aos 15, e Anselmo Ramon, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alemão (Figueirense); Bruno Bispo e Van (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Victor Guilherme (Figueirense).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Araújo (SP).

RENDA - R$ 58.226.00.

PÚBLICO - 3.068 torcedores.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).