Em dia de boas notícias, Luis Enrique terá Barcelona completo no clássico

A maior expectativa era com relação às condições de Messi. O craque argentino - que está fora de combate desde o dia 26 de setembro, quando sofreu uma lesão no joelho direito logo no início da partida contra o Las Palmas - treinou no ritmo dos outros jogadores, bateu na bola e mostrou que pode voltar ao time. O que resta saber é se ele começará jogando ou será guardado para o segundo tempo. Em todo caso, parece certo que o trio "MSN" (Messi, Suárez e Neymar) voltará a se reunir depois de 54 dias.

Na ausência do argentino, Neymar e Suárez marcaram os 17 gols que o Barcelona fez no Campeonato Espanhol - o brasileiro lidera a artilharia da competição com 11 e o uruguaio está em segundo com nove (Cristiano Ronaldo é o terceiro com oito).

Com a volta de Messi, o time catalão passa a contar com o jogador que mais fez gols na história do clássico - já balançou a rede 21 vezes (Cristiano Ronaldo é o terceiro com 15; o segundo é o argentino Di Stefano, que jogou pelo Real Madrid na década de 60 e marcou 18).

Outro titular que treinou bem nesta quinta-feira e mostrou estar recuperado de lesão foi o croata Rakitic. O Barcelona, que lidera com três pontos de vantagem sobre o rival, deverá entrar em campo com Bravo; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Jordi Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Sergio Roberto (Messi), Suárez e Neymar.