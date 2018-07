Em dia de Brasil e Argentina, relembre Pelé e Maradona

No dia em que Brasil e Argentina se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, o Estadão separa dois vídeos de jogadas, dribles e gols dos dois maiores jogadores que essas duas seleções já colocaram em campo. Do lado brasileiro, Pelé, o melhor de todos em todos os tempos. Do outro, Maradona, que também encantou o mundo e fez do Napoli um dos times mais importantes da Itália.

O futebol de Pelé e Maradona está anos luz do que os elencos das duas equipes mostram atualmente, com Neymar e Messi, dois execelentes jogadores, mas sem comparação com seus antecessores. A rivalidade entre Pelé e Maradona sempre esteve presente nas discussões dos dois lados quando as seleções se enfrentaram. O papa Francisco, adepto do futebol, argentino e torcedor do San Lorenzo, perguntou recentemente para uma brasileira que visita o Vaticano que 'foi melhor, Pelé ou Maradona'?, provando que a discussão extrapola as esferas esportivas.