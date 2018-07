Em dia de contratações, Dudu assina contrato com o Palmeiras

O Palmeiras acertou a terceira contratação do dia. Após fechar com o meia Robinho e com o atacante Rafael Marques, mais um atacante, Dudu, que chegou a ser anunciado pelo clube no domingo, realizou exames médicos nesta segunda-feira e assinou o contrato válido por quatro anos, em uma das negociações mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos anos. O jogador chegou a estar "certo" com os rivais Corinthians e São Paulo, mas foi parar no Alviverde.

Dudu ficou por meses negociando com Corinthians e São Paulo e os dois clubes estiveram próximos de acertar com o atacante, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. O Corinthians disse ter desistido do negócio por causa da dificuldade em entrar em acordo com os empresários do atleta e por conta dos valores envolvidos. Já o Tricolor alegou que o atleta pediu um salário muito alto e que a rejeição da torcida ao atacante poderia atrapalhar.

Na verdade, os rivais tentaram a todo custo contar com o jogador, mas não conseguiram. O Palmeiras, sem alarde, entrou na briga na última sexta-feira e, após uma reunião de cerca de três horas, fechou negócio e assinou contrato com o rápido jogador.

Dudu iniciou a carreira no Cruzeiro e teve passagens pelo Coritiba, Dínamo de Kiev e Grêmio. Pela negociação, o Palmeiras vai pagar R$ 19 milhões para ficar com 100% dos direitos econômicos do jogador.

Em entrevista ao site do Palmeiras, o jogador comemorou o acerto com o clube. "Escolhi o Palmeiras pelo projeto que o Alexandre Mattos (diretor de futebol) me apresentou e por ser um time gigantesco. Espero que este ano a gente possa contribuir e cumprir todos os objetivos do clube na temporada", projetou.

O fato de ter atuado com Zé Roberto no ano passado pode ser um diferencial na adaptação do atacante com o novo clube. "Consegui me adaptar rapidamente em todos os lugares que joguei e espero que aqui também possa ser dessa forma. Ano passado joguei com o Zé Roberto, tenho muita amizade com ele, e já venho conversando com ele para morarmos perto e ele também me ajudar com isso", afirmou.

A transação foi considerada como um chapéu do Palmeiras sobre os adversários, que disputavam ferozmente a aquisição do jogador e o Alviverde apareceu "do nada" e levou a melhor. Dudu chega com moral e status de titular ao lado de Rafael Marques ou Leandro Pereira.

Com Dudu, o Palmeiras chega a 11 reforços contratados na temporada. Além dele, os outros são o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo João Paulo, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral, Andrei Girotto e Gabriel, os meias Zé Roberto e Robinho e os atacantes Leandro Pereira e Rafael Marques.