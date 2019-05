Em dia de empates, só o Náutico vence e se firma no G4 da Série C

O Náutico foi o único time a vencer neste sábado pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, ao fazer 1 a 0 no Treze-PB. Outros três jogos foram disputados, com destaque para o empate por 3 a 3 entre Santa Cruz e Sampaio Corrêa. O Imperatriz-MA ficou no 0 a 0 com o Confiança-SE, enquanto o Tombense-MG empatou por 1 a 1 com o Luverdense-MT.

No Presidente Vargas, o Náutico venceu o Treze por 1 a 0, com gol de Matheus Carvalho, e pulou para o terceiro lugar no Grupo A, com seis pontos, deixando o adversário na zona de rebaixamento, com três.

O líder segue sendo o Sampaio Corrêa, que chegou a ficar três vezes atrás no placar, mas buscou o empate, por 3 a 3, com o Santa Cruz, no Arruda. O time maranhense soma oito, contra três da equipe pernambucana, o lanterna. Com sete, o Ferroviário-CE pode saltar para primeiro na segunda, no duelo com o Globo-RN.

Fechando o G4 do Grupo A, o Imperatriz-MA, com cinco, ficou no 0 a 0 diante do Confiança-SE. O time sergipano segue sem empolgar, no meio da tabela de classificação, com quatro pontos.

GRUPO B

No único jogo do dia pelo Grupo B, o Luverdense abriu o placar com Moisés, mas acabou sofrendo o empate, por 1 a 1, de Vander, para o Tombense. O time do Mato Grosso segue sem vencer, na lanterna, com dois pontos, assim com a equipe mineira, que só está em oitavo, por causa dos critérios de desempate.

O Volta Redonda terminou o sábado na liderança da chave, com sete pontos, mesma pontuação do Remo. Paysandu, com seis, e Juventude, com cinco, completam o G4.

Confira os jogos da 4ª rodada da Série C:

Santa Cruz 3 x 3 Sampaio Corrêa

Imperatriz 0 x 0 Confiança-SE

Treze-PB 0 x 1 Náutico

Tombense-MG 1 x 1 Luverdense-MT

Domingo

16h - ABC x Botafogo-PB

Juventude x Boa

18h - Volta Redonda x Paysandu

19h - Atlético-AC x São José-RS

Segunda-feira

20h - Ferroviário-CE x Globo-RN

Remo x Ypiranga-RS