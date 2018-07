Em dia de festa com 1º treino no CT, Levir Culpi descarta a volta de Cavalieri

A terça-feira foi de festa para o Fluminense. Com a presença do presidente Peter Siemsen e de vários diretores, o clube fez o seu primeiro treino no Centro de Treinamento da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Lá, o elenco conheceu as novas instalações e se preparou para o clássico contra o Flamengo, nesta quinta, em Volta Redonda (RJ), pelo Campeonato Brasileiro.

Antes da atividade que teve a presença da imprensa apenas nos minutos iniciais, o técnico Levir Culpi deu entrevista coletiva e descartou o retorno do goleiro Diego Cavalieri ao time titular - ele está fora desde 7 de setembro por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Mas disse que a tendência é a manutenção da equipe que vem jogando.

"O departamento médico ainda não liberou totalmente o Diego Cavalieri. Ele ainda não está liberado para jogo, mas esperamos que seja em breve", disse Levir Culpi. Assim, Júlio César continuará como titular do gol do Fluminense e o time deve ter Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre e Douglas; Cícero, Gustavo Scarpa e Wellington; Marcos Junior.

O treinador comentou sobre a importância do clássico. "Fla-Flu é o jogo do ano, dispensa comentários. Os próprios torcedores têm expectativa. Mas vai ser em Volta Redonda. Esse vai ser o último do ano e vai ser uma incógnita sobre como vai acabar o campeonato. É isso que deixa o campeonato interessante. Os dois também estão meio que nessa incógnita", afirmou.

Em quinto lugar com 46 pontos, o Fluminense vai encarar um rival que luta pelo título - o Flamengo tem 57 pontos, três a menos do que o líder Palmeiras. Já o clube tricolor sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores.