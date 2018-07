Em dia de festa, Santos desafia tabu para começar bem o Brasileirão

O Santos inicia neste sábado a sua trajetória na edição de 2018 do Campeonato Brasileiro em clima de festa, mas também tentando encerrar um tabu. Às 21 horas, no estádio do Pacaembu, o time recebe o Ceará na celebração do seu aniversário para tentar encerrar uma sequência de tropeços na primeira rodada da competição.

O dia 14 de abril é uma data especial para o torcedor santista, pois marca a data de fundação do clube, ocorrida há 106 anos. Por isso, o clube preparou uma série de ações para o sábado no estádio do Pacaembu, que inclusive receberá o jogo do time feminino contra a Portuguesa, às 11 horas, pelo Campeonato Paulista. O duelo com o Ceará será o quinto que o Santos fará como mandante na sua "segunda casa" em 2018. E o clube espera completar a festa com uma vitória no fim da noite deste sábado.

O problema é que o desempenho recente do Santos em estreias no Brasileirão é frustrante, com a última vitória tendo ocorrido em 2005, quando superou o Paysandu no Anacleto Campanella. Desde então, o time disputou 12 jogos pela primeiras rodada do torneio nacional e teve desempenho péssimo, com três empates e nove derrotas.

Para superar esse retrospecto, Jair Ventura deve apostar em um time bastante ofensivo, embora ele não tenha confirmado a escalação. A ausência de um camisa 10 de confiança, problema que persiste no time desde o início da temporada e provocado pela transferência de Lucas Lima para o Palmeiras, deverá levar o treinador escalar uma formação com quatro atacantes, como, aliás, realizou no segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

A ideia de Jair é que Rodrygo, Arthur Gomes e Eduardo Sasha se revezem na armação das jogadas e no avanço pelas pontas, sempre buscando abastecer Gabriel Barbosa. O atacante teve ótimo começo no retorno ao time, cedido por empréstimo pela Inter de Milão, com quatro gols marcados nos quatro jogos iniciais, mas agora vive jejum de seis partidas sem marcar.

Há também uma possibilidade de Jair preservar Rodrygo, de apenas 17 anos, começando o jogo com Jean Mota como principal articulador de jogadas. Mas o treinador não esconde a admiração pelo jovem, eleito a revelação do Campeonato Paulista. "É uma joia. É um jogador incontestável, porém é um menino. A diferença da base e o profissional é grande por causa da força do treino", afirmou.

No meio-campo, Jair deve manter Renato, mesmo que Léo Cittadini, titular durante quase todo o Campeonato Paulista, esteja disponível. E a determinação de Jair é clara: começar bem o Brasileirão para poder brigar pelo título, após realizar boas campanhas nos dois últimos anos - foi vice em 2016 e terceiro colocado em 2017.

"Nós já vimos exemplos de times que ganharam no fim do campeonato, mas o Corinthians ganhou no começo no ano passado. Ele garantiu o título no primeiro turno. Tiveram oscilações, mas tiveram gordura para segurar no segundo turno", avisou o treinador santista.

ANIVERSÁRIO

Comemorar o aniversário em dia de jogo está longe de ser uma novidade para o Santos. A situação já havia acontecido outras cinco vezes neste século.

A única decepção se deu logo no primeiro desses compromissos, em 2002. Naquela oportunidade, o time não foi além do empate por 1 a 1 com o Bangu, no estádio de Moça Bonita, resultado que o deixou fora das semifinais do Torneio Rio-São Paulo e apenas em uma modesta nona colocação.

O time tropeçou outra vez neste século no seu aniversário. Foi em 2007, quando ficou no 0 a 0 com o Bragantino, no Morumbi, no segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista. Mas aquele resultado acabou sendo suficiente para colocar o time na decisão do Estadual, que acabaria sendo vencido pelo Santos.

Os outros três jogos que fez no dia do seu aniversário foram de festa para o Santos dentro e fora de campo. Em 2004, na Vila Belmiro, aplicou 5 a 0 no Jorge Wilstermann, fechando a sua campanha na fase de grupos da Copa Libertadores com a melhor campanha da etapa inicial, parando, posteriormente, nas quartas de final no Once Caldas.

Em 2010, aplicou uma goleada ainda mais acachapante, também na Vila Belmiro. Em noite histórica para Neymar, que fez cinco gols, massacrou o Guarani por 8 a 1, pela Copa do Brasil. Já no ano seguinte, superou o Cerro Porteño por 2 a 1, no Paraguai, em confronto fundamental para manter o Santos vivo na Libertadores - posteriormente, o time faturaria o tricampeonato continental.

Agora, então, sob o comando de Jair Ventura, o Santos tentará ampliar esse recente retrospecto positivo a partir das 21 horas, contra o Ceará, na rodada inicial do Brasileirão. "Três pontos, sem dúvida. Começar com o pé direito em um campeonato que é muito equilibrado", afirmou, o treinador, esperando "presentear" o seu torcedor com a vitória.

Porém, ele promete blindar os seus jogadores em relação ao clima de festa. "Um treinador falava que o estádio ficava vazio no apito do árbitro. Tem que ver o jogo e deixar as coisas externas de fora, preocupar com campo e bola", concluiu.

FICHA TÉCNICA

Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Renato e Rodrygo; Arthur Gomes, Sasha e Gabigol. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Everson; Pio, Valdo, Luiz Otávio e Rafael Carioca; Ernandes, Juninho e Ricardinho; Wescley, Arthur e Felipe Azevedo. Técnico: Marcelo Chamusca.

Juiz: Rodrigo Ferreira.

Local: Pacaembu.

Horário: 21h.

Na TV: Pay-per-view.