Em dia de folga no São Paulo, Bruno Peres volta a treinar no campo

Em dia reservado para descanso no São Paulo, o lateral-direito Bruno Peres deu uma boa notícia ao técnico Diego Aguirre: supervisionado pela comissão técnica, trabalhou em campo pela primeira vez desde a lesão muscular sofrida durante o empate (1 a 1) com o Fluminense, no último dia 2, no Morumbi. De lá para cá, ele desfalcou a equipe em três partidas (Atlético-MG, Bahia e Santos).

A expectativa é para que o jogador possa ficar novamente à disposição do time para o confronto do próximo sábado, contra o América-MG, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Graças ao ponto conquistado no empate sem gols com o Santos, domingo, somado à derrota sofrida pelo Internacional para a Chapecoense, na segunda à noite, o São Paulo retomou a primeira posição da tabela, com 50 pontos, um à frente dos gaúchos.

Orientado pelos preparadores físicos Henrique Martins e Pedro Campos e monitorado pelo fisiologista Renan Tescarolo, o camisa 15 realizou um trabalho físico em um dos campos do CT da Barra Funda, alternando exercícios com e sem a bola. Fez ainda circuitos de deslocamentos variados e com fundamentos técnicos. Bruno Peres se recupera de uma lesão no no adutor direito e, por enquanto, seguirá alternando trabalhos no Reffis e no gramado.

Quem também esteve no CT nesta terça, mas apenas para sessões de fisioterapia no Reffis, foi o meia-atacante Everton. Ele sentiu dores na coxa esquerda durante o San-São do último domingo, mas exame realizado no dia seguinte descartou uma nova lesão. A princípio, voltará a treinar com a equipe ao longo da semana para saber se terá ou não condições de jogar no sábado.