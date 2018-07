Em dia de goleadas, City vence e sobe para 1º no Inglês Em rodada de muitos gols no Campeonato Inglês, o Manchester City aplicou 5 a 0 no Aston Villa e assumiu a liderança provisória da tabela, desbancando o Manchester United. Também jogando em casa, o Liverpool fez 3 a 0 no Wigan em dia que teve ainda a goleada de 5 a 2 do Arsenal sobre o Tottenham. A única decepção do dia foi o Chelsea, derrotado pelo West Bromwich.