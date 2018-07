Em dia de homenagem a Ronaldinho, PSG leva empate no fim e Monaco assume a ponta

O Paris Saint-Germain sofreu um gol nos acréscimos e ficou no empate por 1 a 1 com o Monaco neste domingo, em casa, em duelo com arbitragem polêmica pela 22.ª rodada do Campeonato Francês. O resultado estragou a festa que o time anfitrião fez para Ronaldinho Gaúcho.

Ídolo do clube francês em que atuou por três temporadas entre 2001 e 2003, o craque brasileiro de 36 anos apareceu no gramado para ser homenageado e deu o pontapé inicial da partida. Ao entrar em campo, Ronaldinho Gaúcho foi ovacionado por 48 mil torcedores que lotaram o estádio Parque dos Príncipes.

O resultado, no entanto, foi ruim para a equipe anfitriã. Com o empate, o Monaco assumiu a liderança da competição com 49 pontos, mesma pontuação do Nice, o segundo colocado. O PSG aparece em terceiro, com 46.

A equipe de Paris contou com a presença dos brasileiros Marquinhos, Thiago Silva e Lucas entre os titulares, além do naturalizado italiano Thiago Motta. Maxwell permaneceu durante toda a partida no banco de reservas.

Lucas criou a principal chance de gol da equipe na etapa inicial. Aos 41 minutos, ele bateu no canto direito, mas o goleiro Subasic fez boa defensa. Na sobra, Cavani bateu, mas o camisa 1 adversário voltou a salvar.

O adversário reclamou bastante de pênalti logo início da segunda etapa. Falcao Garcia finalizou com perigo, Trapp fez boa defesa e, na sequência, a bola tocou no braço de Rabiot. O árbitro mandou o jogo seguir.

Aos 34 minutos aconteceu outro lance polêmico. Após cruzamento na área do Monaco, o árbitro viu um empurrão de Sidibé em Draxler fora da disputa de bola e marcou pênalti. Cavani cobrou para abrir o marcador. O Monaco passou a pressionar nos minutos finais e conseguiu empatar aos 47. O português Bernardo Silva avançou, passou por Cavani e bateu da entrada da área.

As duas equipes agora voltam as atenções para a segunda fase da Copa da França. Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain enfrentará o Rennes, fora de casa, enquanto que o Monaco visitará o Chambly. No Campeonato Francês, o PSG viajará para enfrentar o Dijon, no sábado. No mesmo dia, o Monaco receberá o Nice em duelo que vale a liderança da tabela de classificação.