Em dia de homenagens a Pepe, Portugal bate Itália na estreia da Liga das Nações

Portugal estreou com vitória na Liga das Nações da Uefa. Em sua primeira partida no novo torneio criado pela entidade, a seleção recebeu a Itália no Estádio da Luz nesta segunda-feira, em Lisboa, e fez valer sua superioridade em campo ao vencer por 1 a 0, com gol de André Silva. O dia também ficou marcado pelas homenagens ao zagueiro Pepe por ter completado 100 jogos com a camisa do país.

O brasileiro naturalizado português chegou à marca centenária diante da Croácia, na última quinta-feira, mas as homenagens ficaram para esta segunda. Antes da partida, ele foi presenteado com uma placa pelos serviços prestados à seleção e viu uma faixa com seu nome ser estendida na torcida.

Em campo, Pepe teve pouco trabalho diante da fragilidade do setor ofensivo italiano. Após duas partidas, a Itália soma apenas um ponto no Grupo 3 da Liga A, a primeira divisão do torneio. Já Portugal lidera com três pontos. No dia 11 de outubro, os portugueses encaram a outra integrante da chave, a Polônia, em Chorzow.

O começo de jogo desta segunda foi bastante movimentado e Portugal levou apenas três minutos para criar a primeira chance, com William Carvalho, que desperdiçou de cabeça. A resposta da Itália veio aos 14, com Chiesa, que encheu o pé e exigiu boa intervenção do goleiro Rui Patrício.

Mas Portugal era mesmo superior e quase marcou o primeiro aos 26. William Carvalho recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça para o meio. Donnarumma saiu mal, Bernardo Silva ficou com a sobra e bateu. Mas Romagnoli estava em cima da linha e salvou a Itália.

Cinco minutos mais tarde, Mario Rui recebeu pela esquerda e tentou o cruzamento rasteiro. A bola desviou em Cristante, encobriu Donnarumma e bateu no travessão. A insistência portuguesa teve sequência aos 34, em chute cruzado de William Carvalho que raspou a trave, mas as equipes foram para os vestiários em igualdade.

No segundo tempo, Portugal foi bem mais eficaz e precisou de apenas dois minutos para marcar o gol da vitória. Bruma recuperou a bola no meio de campo, arrancou e tocou no meio da área. A bola ficou com André Silva, que bateu cruzado, sem chances para Donnarumma.

Mesmo com a vantagem, Portugal seguiu em cima e desperdiçou a chance de ampliar aos oito minutos. Bernardo Silva arriscou da entrada da área e Donnarumma voou para fazer grande defesa. Os donos da casa apostavam nos contra-ataques, principalmente com Bruma. Na base do esforço, a Itália tentou responder nos minutos finais, mas sequer ameaçou o gol de Rui Patrício.