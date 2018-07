Em dia de homenagens para Wenger, Arsenal goleia o West Ham no Inglês

Dias após o anúncio de que Arsène Wenger deixará o Arsenal após 22 anos à frente do clube inglês, o time londrino fez sua parte em casa, no Emirates Stadium, e goleou o West Ham por 4 a 1 neste domingo, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

+ Confira a tabela do Campeonato Inglês

+ Crystal Palace empata com o Watford fora, mas segue ameaçado

+ Mais notícias do Campeonato Inglês

A boa vitória não tira o Arsenal da sexta posição - último dentro da zona de classificação à Liga Europa - mas, com 57 pontos, fica mais perto do Chelsea, quinto colocado, que soma seis pontos a mais. A presença na próxima edição da Liga dos Campeões, entretanto, não será possível, já que, com nove pontos em disputa, o time londrino está a 11 pontos do Tottenham, que fecha a zona de classificação para o principal torneio de clubes da Europa.

O West Ham, por sua vez, é o 15º, com 35 pontos, e ainda está ameaçado de cair à segunda divisão, pois está a seis do Southampton, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O time da capital inglesa não teve dificuldade para despachar o West Ham, que se mostrou frágil na partida. Monreal, Ramsey e Lacazette, este duas vezes nos minutos finais, foram responsáveis pelos gols do time mandante. Arnautovic descontou para os visitantes.

No estádio, que voltou a ficar lotado após alguns jogos com cadeiras vazias em protesto ao trabalho de Wenger, houve muitas homenagens ao treinador francês após ele anunciar que sairá no final desta temporada do clube que assumiu em 1996 e do qual é o treinador mais vitorioso da história.

Os torcedores, inclusive, organizaram um ato em conjunto com ex-jogadores do Arsenal, como Paul Merson e Alan Smith, pedindo que o Emirates Stadium seja renomeado de "Arsène Wenger Stadium". Um abaixo-assinado no site change.org conseguiu quase três mil assinaturas na manhã deste domingo. O pedido, endossado nas redes sociais por mais torcedores, não é tão fácil de ser atendido, pois o clube inglês vendeu os direitos do estádio à companhia aérea Emirates.

No outro jogo já encerrado na manhã deste domingo pelo Campeonato Inglês, o Stoke City empatou por 1 a 1 com o Burnley, em casa, e desperdiçou a chance de deixar a zona de descenso. Segue na vice-lanterna, com 29 pontos. O Burnley é o sétimo, com 53 pontos.