Em dia de marca histórica para Firmino, Liverpool bate o Burnley e mantém 100%

O Liverpool foi ao estádio Turf Moor, em Burnley, e bateu o Burnley com facilidade por 3 a 0, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Em dia de marca histórica alcançada pelo atacante brasileiro Roberto Firmino, a equipe campeã da Europa manteve a liderança da competição e os 100% de aproveitamento após quatro rodadas.

São 12 pontos agora contra 10 do Manchester City, atual bicampeão inglês. Na próxima rodada, o time treinado pelo alemão Jurgen Klopp recebe, no estádio Anfield Road, o Newcastle no dia 14 de setembro, um sábado, após as datas reservadas pela Fifa para as seleções nacionais. No mesmo dia, o Burnley, que tem apenas quatro pontos, visita o Brighton.

A vitória deste sábado do Liverpool começou a ser construída aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o lateral-direito Alexander-Arnold tentou cruzar para a área, mas a bola pegou outra direção, encobrindo o goleiro Pope e morrendo dentro do gol. A arbitragem, no entanto, viu gol contra do atacante Wood, que desviou a bola no lance.

Quatro minutos depois, Mané recebeu livre de marcação na área um passe açucarado de Roberto Firmino para completar para as redes e ampliar o placar de um jogo que era relativamente equilibrado desde o início, com boas chances de gol não convertidas pela equipe da casa.

Na segunda etapa, foi criado o cenário mais propício para Roberto Firmino celebrar uma marca das mais significativas. Com o Burnley jogando adiantado, buscando reagir na partida, os contra-ataques ficaram à disposição do líder do campeonato.

A dez minutos do final do tempo regulamentar, o alagoano aproveitou sobra em jogada do egípcio Salah para completar e fazer o seu 50.º gol na liga inglesa. Com isso, passou a ser o primeiro brasileiro a atingir a marca na história da competição.

Nascido em Lagarto (SE), o atacante Diego Costa, hoje no Atlético de Madrid, já havia alcançado o feito atuando em temporadas anteriores pelo Chelsea, com 52 gols, mas como se naturalizou espanhol, foi Roberto Firmino quem passou a contar com a honraria primeiro.